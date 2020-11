La Juve sui social: “È tempo per un nuovo screensaver Bianconeri!”

TORINO – Non finisce mai di stupire Cristiano Ronaldo, neanche in allenamento: sul campo della Continassa, infatti, il campione portoghese ha mostrato per l’ennesima volta tutta la sua classe, esibendosi in alcune magie con il pallone tra i piedi. Una di questa è stata immortalata dai fotografi del club ed è stata subito condivisa sui social. “È tempo per un nuovo screensaver Bianconeri!” ha scritto la Juventus sul proprio profilo Instagram ufficiale: nella foto pubblicata viene appunto mostrato CR7 che sfodera un numero incredibile mentre palleggia con la sfera. Sullo sfondo si riesce a notare anche la figura di Alvaro Morata che lo ammira. La classe non è acqua, si sa: ma Cristiano Ronaldo è una fonte inesauribile.