Cristiano Ronaldo, durante il match Irlanda-Portogallo, è stato espulso per aver rifilato una gomitata al difensore Dara O’Shea. Al 61′ della partita di qualificazione ai Mondiali, ha colpito la schiena dell’irlandese, con i padroni di casa in vantaggio per 2-0. Il portoghese ex Juve rischia ora una squalifica di due partite, che lo vedrebbe saltare l’eventuale prima partita del torneo più importante del mondo.
Ex Juve, CR7 rischia i Mondiali. Cosa è successo in Irlanda-Portogallo
14 Novembre, 16:27
Notte da incubo per CR7 e il Portogallo. I lusitani dovranno conquistarsi il pass per il Mondiale nell'ultima partita del girone