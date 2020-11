Ronaldo sigla una doppietta entrando dalla panchina per la seconda volta

TORINO – Finalmente è tornato in campo Cristiano Ronaldo e ha regalato i tre punti in trasferta alla Juventus che mancavano da ben 6 partite. Il fenomeno portoghese è entrato nel secondo tempo e ha messo a segno due gol, con cui ha portato la Vecchia Signora alla vittoria nel giorno del suo 123esimo compleanno. Tuttavia, CR7 non è nuovo ad imprese del genere: infatti, come riportato da calciomercato.com, è la seconda volta che Ronaldo sigla una doppietta entrando dalla panchina. Il numero 7 della Juve aveva fatto una cosa simile anche nel boxing day del 2006, quando vestiva ancora la maglia del Manchester United: entrato nella ripresa della sfida tra i Red Devils e il Wigan, realizzò le due reti che regalarono i tre punti agli uomini di Sir Alex Ferguson.