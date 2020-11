Lo sponsor del Manchester United spinge per l’acquisto di CR7

TORINO – Nuovi incredibili retroscena di mercato arrivano dalla Spagna e riguardano particolarmente la Juventus. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Diario Gol, lo sponsor del Manchester United starebbe spingendo per l’acquisto di Cristiano Ronaldo. In questi giorni, stanno girando voci sul possibile addio ai bianconeri del portoghese al termine di questa stagione: sulle sue tracce si sarebbero messi subito i top club d’Europa, tra cui i Red Devils, su cui sta facendo pressione la Chevrolet. La nota casa automobilistica è uno dei principali partner della squadra inglese e vorrebbe vedere CR7 ad Old Trafford un’altra volta. Ma attenzione perché proprio in queste ore sta esplodendo una bufera in casa bianconera. Scoppia il caos Dybala, arriva una voce devastante: pesantissimo annuncio in diretta TV! >>>VAI ALLA NOTIZIA