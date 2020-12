CR7 pronto a rinnovare il contratto con la Juventus

TORINO – Nuovi incredibili scenari potrebbero aprirsi per il futuro della Juventus e del suo leader, Cristiano Ronaldo: secondo quanto riportato dagli spagnoli di Don Balon, infatti, il portoghese sarebbe pronto a rinnovare con la Juve. L’attaccante avrebbe chiesto al club bianconero di prolungare la sua permanenza a Torino, con un aumento del proprio stipendio. CR7, infatti, sarebbe disposto a rimanere alla Vecchia Signora fino al 2024, ma vorrebbe circa 30 milioni di euro a stagione: una richiesta stellare da parte del giocatore, su cui la società vorrebbe trattare per ridurre le cifre. Comunque, l’intenzione da entrambe le parti sembra quella di proseguire insieme. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<