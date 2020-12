Davide Ancelotti su Calvert-Lewin: “Ragazzo fortissimo, ricorda CR7”

TORINO – L’Everton di Carlo Ancelotti sta facendo un ottimo campionato: dopo 14 partite, infatti, i Toffees sono al quarto posto, a soli 5 punti dal Liverpool capolista. Il merito è, senza dubbio, dell’allenatore italiano, ma anche di alcuni giocatori che hanno iniziato a mettersi in mostra. Tra questi c’è anche un giovane di 23 anni, che finalmente sembra aver trovato la sua dimensione in Premier Leauge dopo alcuni anni. Stiamo parlando di Dominic Calvert-Lewin, attaccante classe 1997 che, fino ad ora, ha segnato 10 gol in 9 partite, risultando spesso decisivo. Di lui ha parlato il vice allenatore e figlio di Carletto, Davide Ancelotti, che in un’intervista a TalkSport lo ha paragonato a Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole:

“Dominic è un giocatore speciale che ha delle doti eccezionali. Sta migliorando ad ogni partita e si vede e adesso riesce ad essere decisivo in un campionato difficile come la Premier Legue. Fisicamente è un ragazzo fortissimo ed è difficile migliorarlo da questo punto di vista. Ha appena iniziato la sua carriera, ma può arrivare a livelli altissimi. Inoltre, ha un’abilità molto speciale, che solo i migliori giocatori hanno: conoscere bene il proprio corpo. Per questo, mi ricorda CR7, che è un calciatore di questo tipo“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<