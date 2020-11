CR7 a testa alta su Instagram: “Tutte le partite ci insegnano qualcosa”

TORINO – Anche ai campioni, purtroppo, capita di perdere alcune sfide importanti. Ieri sera è successo a Cristiano Ronaldo, sconfitto in casa con il suo Portogallo per 1-0 dalla Francia: il remake della finale degli Europei del 2016 ha sentenziato l’uscita dalla UEFA Nations League della Nazionale Lusitana. Al termine della gara, il campione della Juventus è uscito ancora una volta a testa alta, commentando la sconfitta sui social. “Tutte le partite ci insegnano qualcosa. Purtroppo non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Dobbiamo alzare la testa ed essere orgogliosi di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme!“. Queste le parole di CR7 su Instagram, con cui ha voluto incoraggiare e confortare compagni e tifosi.