CR7 esulta sui social dopo l’allenamento: “Campioni!”

TORINO – Manca poco al ritorno in campo della Juventus: i bianconeri, domani sera alle 20:45, affronteranno il Cagliari all’Allianz Stadium, nella sfida valida per l’ottava giornata della Serie A 2020-2021. In vista del match di domani, gli uomini di Andrea Pirlo si sono allenati e, in gruppo, erano presenti anche i giocatori tornati dalle Nazionali. Tra questi anche Cristiano Ronaldo, che al termine dell’allenamento ha esultato sui social: al termine della seduta, infatti, si è svolta la partitella in famiglia, vinta dalla squadra del portoghese. “Campioni!” ha scritto il giocatore su Instagram, dove ha postato una foto che lo ritrae insieme ad alcuni compagni. CR7, dopo le delusioni con il suo Portogallo, è pronto a rifarsi e a trascinare la Vecchia Signora ad un’altra vittoria.