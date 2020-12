Ronaldo esalta CR7 e Messi: “Noi tre insieme avremmo fatto impazzire d’amore i tifosi”

TORINO – Nei giorni scorsi è stato redatto il Dream Team di tutti i tempi dalla rivista France Football e il tridente d’attacco della formazione segnava tre nomi spaziali: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Ronaldo Luis Nazario da Lima. Proprio O Fenomeno, sulle colonne della rivista transalpina, ha parlato di questa formazione ed ha esaltato CR7 e La Pulga. Ecco le sue parole:

"Una squadra veramente assurda! Immaginate se noi tre avessimo giocato veramente insieme che cosa avremmo combinato. Tutti i difensori del mondo si sarebbero esasperati fino alla morte e avremmo fatto impazzire d'amore i tifosi. Fortunatamente, da giocatore ho potuto affrontare entrambi in campo ed hanno veramente fatto una storia incredibile nel calcio di questi anni: il posto nel Dream Team se lo sono strameritato".