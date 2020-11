CR7 e la Sixpad Home Gym: “Trasforma casa tua in una palestra futuristica”

TORINO – Non si ferma mai Cristiano Ronaldo: per mantenersi in forma e restare sempre tra i migliori del mondo, infatti, l’allenamento è fondamentale. Questa è stata una delle caratteristiche più importanti della carriera del portoghese, uno degli atleti che mostrato più dedizione e più impegno nella storia dello sport. La preparazione agli ordini di Pirlo sul campo della Continassa, però, non è abbastanza per il fenomeno portoghese: per questo, CR7 ha deciso di puntare sulla Sixpad Home Gym, un macchinario innovativo per gli allenamenti da casa progettato in Giappone.

“Il nuovo SIXPAD HOME GYM è stato lanciato esclusivamente in Giappone! Trasforma la tua casa in una palestra futuristica con un allenamento EMS all’avanguardia. Non vedo l’ora che venga pubblicato nel resto del mondo” ha annunciato su Instragram l’attaccante bianconero, che sabato sera guiderà i suoi compagni nella sfida contro il Cagliari.