Messi: “La rivalità con Cristiano Ronaldo è speciale, durerà per sempre”

TORINO – Sembra già aria di Juventus-Barcellona: i due club, protagonisti della Finale di Champions League del 2015, si affronteranno per la seconda giornata del girone G il 28 ottobre 2020 all’Allianz Stadium. La super sfida vedrà protagonisti anche i due eterni rivali Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, sempre che il portoghese risulti negativo ai prossimi test anti-coronavirus. Proprio il fenomeno argentino del Barça ha parlato della sfida di mercoledì prossimo: in un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, la Pulga ha parlato del match contro la Juve e anche della sua nemesi CR7. Ecco le parole del numero 10 blaugrana:

“La rivalità con Cristiano Ronaldo è speciale, durerà per sempre. La nostra sfida è durata tanti anni a dei livelli altissimi, difficili da mantenere per coì tanto tempo. I nostri club, poi, ci richiedevano molto: infatti, Real Madrid e Barcellona sono i migliori del mondo. Stare alla pari per tutto quel tempo è stata una cosa incredibile, che rimarrà nella storia. Personalmente, la rivalità con Cristiano è stata bellissima e credo che abbiamo fatto divertire la gente; non solo i tifosi del Barça o del Madrid, ma tutti gli appassionati di calcio.

Tra poco c’è il Clasico ed è ovvio che quando CR7 stava a Madrid erano match speciali: contro il Real è sempre speciale, ma quando sfidavo lui avevano un gusto ancor più spettacolare. Ormai è tutto passato e dobbiamo guardare alle sfide di adesso, come contro la Juventus“.