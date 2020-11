Ronaldo e la carica sui social: “A domani Champions League”

TORINO – Si avvicina la prossima sfida di Champions League per la Juventus, che domani sarà impegnata a Budapest contro il Ferencvaros: bianconeri di Andrea Pirlo tenteranno di portare a Torino i tre punti per cercare di conquistare nuovamente la testa del girone G. Per farlo, il tecnico potrà contare sull’aiuto di alcuni giocatori fondamentali tornati a disposizione dopo l’infortunio. Tra questi ci sono il capitano Giorgio Chiellini e la stella Cristiano Ronaldo, che sui social ha suonato la carica per la prossima partita: il campione portoghese, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha mostrato le immagini dell’allenamento alla Continassa. “A domani Champions League! Fino alla fine forza Juventus!” sono state le parole di CR7, deciso a tornare al gol anche in Europa.