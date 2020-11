Usain Bolt ammette: “Sicuramente CR7 è più veloce di me”

TORINO – Quando una leggenda ha portato a termine il suo lavoro, deve passare il testimone a qualcun altro: questo è un gesto semplice e fatto spesso nel silenzio, nonostante sia carico di significato. Quando, però, una leggenda passa il testimone ad un’altra leggenda, allora è veramente un fatto incredibile. È quanto accaduto, nonostante gli ambiti sportivi completamente diversi, tra Usain Bolt e Cristiano Ronaldo attraverso un’intervista dell’atleta giamaicano. Il campione del Mondo di atletica e detentore del record mondiale sui 100 metri piani ha parlato, infatti, ai microfoni di Marca Sport Weekend, affermando:

“Per me Cristiano si allena tutti i giorni, è un super atleta. È sempre al top, lavora sodo ed è concentrato. In questo momento penso con decisione che sicuramente CR7 è più veloce di me“. Bolt ha dunque lasciato lo scettro di “uomo più veloce del Mondo” al campione portoghese della Juventus.