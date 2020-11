Leonardo: “Il PSG potrebbe essere una pretendente per CR7”

TORINO – Potrebbero aprirsi degli incredibili scenari nelle prossime sessioni di mercato per la Juventus. Al centro di queste eventuali operazioni spicca il nome di Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare Torino dopo tre stagioni. Di lui ha parlato Leonardo, il ds del Paris Saint Germain, che rispondendo alle domande dei tifosi sui social ha detto:

“Ogni cosa che viene detta su Ronaldo è perché lui, oggi, rappresenta il calcio. Se il portoghese un giorno si sveglia e dice di voler cambiare squadra, ci si chiede subito dove potrebbe andare e quali club potrebbero acquistarlo. Le società in grado di farlo sono poche e, tra le possibili pretendenti per CR7, ci sarebbe anche il PSG. Per questo motivo tutti parlano di noi, ma è solo una questione di opportunità. Noi, ogni anno, prepariamo una lista con delle priorità per affrontare il calciomercato: in alcuni casi, mettiamo a segno dei colpi straordinari, in altri no. L’ultimo mercato non ci sono state operazioni clamorose, perché oggi non si fanno molte follie“.