Nuove tentazioni per CR7: lo United ci vuole riprovare

TORINO – La Juventus conquista un’altra grandissima vittoria nel suo campionato: i bianconeri, infatti, hanno battuto per 4-0 il Parma nella sfida del Tardini, avvicinandosi sempre di più al Milan capolista. Tanto per cambiare, l’eroe della partita è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha siglato l’ennesima doppietta della sua stagione e, insieme alle reti di Alvaro Morata e Dejan Kulusevski ha regalato i tre punti alla Juve. Nelle ultime ore, però, sono cominciate a spuntare fuori nuove voci di mercato sull’attaccante della Vecchia Signora.

Infatti, secondo quanto riportato dagli spagnoli di Don Balon, ci sarebbero nuove tentazioni per CR7, che arrivano nuovamente dall’Inghilterra. Stando a quanto detto dalla rivista iberica, il Manchester United vorrebbe riprovarci per l’ex Real Madrid: i Red Devils sarebbero pronti ad offrire un super contratto al giocatore, nella speranza di riportarlo ad Old Trafford. L’offerta del club britannico sarebbe di un biennale a 30 milioni di euro a stagione, con un’opzione per il terzo. Potrebbe aprirsi, dunque, un incredibile scenario di mercato, che vedrebbe coinvolta la Juventus e il suo leader, Cristiano Ronaldo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<