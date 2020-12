La Lega di Serie A esalta sui social CR7: “La legge del GOAT”

TORINO – Continua a sfornare dei numeri incredibili Cristiano Ronaldo, non solo in campo, ma anche per le statistiche. Ieri sera, infatti, con la rete segnata contro la Dinamo Kiev in Champions League, l'attaccante portoghese della Juventus ha segnato il gol numero 750 della sua carriera. Uno step impressionante, per un giocatore che a 35 anni continua a dominare sul rettangolo verde. Per questo, anche la Serie A ha voluto esaltare sui socialil traguardo raggiunto da CR7. "La legge del GOAT: 750 gol" ha scritto la Lega sul proprio profilo Instagram. Tra qualche partita, con un altro post si spera di celebrare anche un altro gol: quello con cui lo juventino batterà il record di Pelé.