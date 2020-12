Bruno Fernandes eguaglia CR7 nella classifica dei rigori segnati

TORINO – Nuovi record nel calcio internazionale, che vedono coinvolto anche Cristiano Ronaldo. Questa volta, però, l'attaccante della Juventus non ha raggiunto l'ennesimo traguardo della sua carriera, ma è stato eguagliato da un suo connazionale. Stiamo parlando di Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United: l'ex Sampdoria ha infatti eguagliato CR7 nella classifica dei calci di rigore segnati. A riportarlo è l'Opta, che in un post su Twitter ha affermato: "Dal suo debutto al Manchester Utd a febbraio, nessun giocatore nei primi cinque campionati europei ha segnato più rigori in tutte le competizioni di Bruno Fernandes (13, come C. Ronaldo)". Un ottimo traguardo per il centrocampista della Nazionale Portoghese, che sta sfidando il suo capitano.