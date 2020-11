Cristiano Ronaldo suona la carica sui social: “Pronti!”

TORINO – I problemi, ormai, sembrano essere tutti alle spalle e le voci di mercato che stanno ronzando in questi giorni non sembrano infastidirlo. Cristiano Ronaldo si prepara per una nuova sfida con la sua Nazionale, che domani sera affronterà la Francia in casa. Dal ritiro del Portogallo, l’attaccante della Juventus ha voluto suonare la carica sui social in vista di questa grande partita, remake della finale degli Europei del 2016. “Pronti!” ha scritto su Instagram il campione lusitano, che ha mostrato le immagini dell’allenamento con la squadra. La Nazionale Francese è avvisata: CR7 è pronto per il match.