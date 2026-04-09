Stefania Palminteri

Milan, occhio ai diffidati rossoneri: con un giallo saltano la Juve
In vista del big match contro la Juve, in programma domenica 26 aprile, il Milan dovrà fare attenzione ai cartellini
In vista del big match contro la Juve, in programma domenica 26 aprile, il Milan dovrà fare attenzione ai cartellini
Come di consueto, la Juve ricorda il Goal of the Day. Nella giornata di oggi, la rete è quella segnata da Mario Mandzukic nel 2017-18
Riccardo Trevisani ha parlato della corsa Champions e della forza della Juventus nell’ultima gara contro l’Atalanta.
Il centravanti canadese racconta l’emozione di giocare all’Allianz Stadium e, della responsabilità che si quando si indossa la maglia bianconera.
Rinnovo contrattuale in fase di definizione, la Juve continua a concentrarsi sul prolungamento dei propri giocatori simbolo
Giovanni Malagò, il candidato scelto dalle squadre di Serie A per la presidenza della FIGC, ha parlato in un podcast della situazione
In casa Juventus, si pensa a Leonardo Balerdi quale possibile rinforzo in difesa. L’argentino in estate lascerà l’Olympique Marsiglia.
Giovanni Guardalà è sicuro: Se la Juve vorrà centrare la qualificazione in Champions, non dovrà abbassare la guardia in queste ultime gare.
Il centrale del Bournemouth è uno dei calciatori a parametro zero seguiti dalla Juve. La concorrenza però è alta
Dopo la rete di sabato scorso, che ha deciso Atalanta-Juve, la società bianconera ha elogiato su X Jeremie Boga
La Juventus procederà al riscatto di Jérémie Boga, l’attaccante ivoriano ha conquistato tutti a suon di ottime prestazioni.
Le dichiarazioni di Simone Padoin al termine del match contro il Parma. La Juventus è uscita sconfitta con il risultato di 1-0 in favore dei Ducali.
Le dichiarazioni del tecnico bianconero al termine della sfida contro il Guidonia Montecelio. La Juventus vince e si porta al quinto posto in classifica.
Alessandro Costacurta ha analizzato la fondamentale vittoria ottenuta dai bianconeri nella sfida contro l’Atalanta.
L’analisi di Raffaele Palladino ai microfoni di DAZN. Il tecnico atalantino si è detto soddisfatto della prestazione offerta dai suoi ragazzi.
Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio si affrontano nella gara valida per la 36ª giornata di campionato. Calcio d’inizio alle ore 12:30.
Gli uomini di Spalletti fanno visita all’Atalanta nel trentaduesimo turno di campionato. Inizio del match alle ore 20:45, segui la diretta sul nostro sito.
Il Director of Football Strategy della Juve, Giorgio Chiellini, è stato intervistato da Dazn prima del match in casa dell'Atalanta
Intervistato da Sky, l'attaccante della Juve Jeremie Boga ha analizzato la sfida di stasera contro l'Atalanta
Intervistato da Dazn, l'attaccante della Juve Jeremie Boga ha analizzato l'importante sfida di stasera contro l'Atalanta
Le dichiarazioni di mister Massimo Brambilla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Guidonia Montecelio.
Gli orobici ospitano la Juve a Bergamo in occasione della 32esima giornata di Serie A. Dove vedere il match in diretta tv e in streaming
Le dichiarazioni di Paolo Di Canio in merito alla vicenda che ha visto protagonista Bastoni e sul futuro di Vlahovic.
Sarà Silvio Baldini a guidare gli azzurri negli impegni contro Lussemburgo e Grecia.
La Juventus ha comunicato il prolungamento di contratto da parte di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha firmato fino al 2028.
Il futuro di Manuel Locatelli con la maglia della Juventus, potrebbe presto riservare della novità. Il club bianconero è al lavoro per rinnovare con il capitano fino al 2030.
Stephan Lichtsteiner racconta i suoi momenti più belli con la maglia della Juventus. L’ex terzino bianconero oggi siede sulla panchina del Basilea.
L'ex direttore generale della Juve, nel corso di un suo editoriale su Libero, ha parlato della situazione della FIGC
Nonostante l'assenza dell'Italia al torneo, la Rai beneficerà di un ulteriore spazio per la pubblicità durante le gare del Mondiale
La leggenda della Juve ha parlato dei problemi del calcio italiano, affrontando il tema dei giovani e della loro crescita