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Stefania Palminteri

Redattore

Classe 1969, giornalista pubblicista dal 2018. Redattore per Cittaceleste.it, Juvenews.eu, Notiziecalciomercato.eu, Mondoudinese.it, Ilmilanista.it

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L'ex direttore generale della Juve, nel corso di un suo editoriale su Libero, ha parlato della situazione della FIGC