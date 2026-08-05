La Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un nuovo rinforzo per il reparto arretrato e il nome di Jhon Lucumí rimane in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera. Il difensore del Bologna è considerato un profilo ideale per caratteristiche tecniche, esperienza e margini di crescita.

Il centrale colombiano è seguito da tempo dalla Vecchia Signora, che lo ha individuato come uno dei possibili protagonisti della nuova difesa. La Juventus vorrebbe regalare a mister Spalletti un elemento affidabile, capace di garantire solidità immediata e continuità nel corso della stagione.

Lucumí mette in stand-by le offerte

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Jhon Lucumí avrebbe deciso di rallentare tutte le altre proposte ricevute, aspettando una possibile accelerata da parte del club bianconero. La volontà del giocatore sarebbe chiara: la Juventus rappresenterebbe la sua prima scelta per il futuro.

Contatti riavviati con il Bologna: la Juventus studia la strategia

La dirigenza juventina ha ripreso i contatti con il Bologna per valutare la fattibilità dell’operazione. Il club rossoblù non vorrebbe privarsi facilmente di uno dei suoi giocatori più importanti, ma la volontà del calciatore potrebbe diventare un fattore determinante nella trattativa.

Carnevali e Massara stanno lavorando per trovare la soluzione migliore, valutando formule e tempistiche per arrivare alla fumata bianca. La Juventus, però, prima di completare nuovi acquisti dovrà necessariamente pensare anche alle cessioni.

Miretti può partire

Tra i giocatori con maggiori possibilità di lasciare Torino ci sarebbe Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 potrebbe rappresentare una delle pedine utili per fare cassa e permettere alla società bianconera di investire sul mercato in entrata.

Una sua eventuale cessione garantirebbe alla Juventus maggiore margine di manovra per provare a chiudere l’operazione Lucumí e consegnare alla squadra un nuovo elemento per il reparto difensivo.

La trattativa resta quindi in evoluzione: Lucumí attende la Juventus, il Bologna valuta la situazione e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se il centrale colombiano riuscirà davvero a vestire la maglia bianconera.