Il portiere azzurro sembra essere ora il favorito per la porta bianconera. La Juventus prepara l’offerta da presentare al Tottenham.
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La Juventus potrebbe cambiare strategia per il ruolo di portiere. Se fino a pochi giorni fa Zion Suzuki sembrava essere il grande obiettivo indicato da Luciano Spalletti per difendere i pali bianconeri, nelle ultime ore lo scenario è cambiato.
Il PSG punta Suzuki: ostacolo per la Juventus
Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club francese avrebbe messo nel mirino Zion Suzuki.
Il Parma continua a valutare il suo estremo difensore circa 30 milioni di euro, una cifra che il PSG potrebbe sostenere grazie alle nuove risorse economiche arrivate dalla cessione di Kolo Muani. Per la Juventus, invece, dopo gli importanti investimenti offensivi, l’operazione diventerebbe più complessa.
Vicario prende quota
Il profilo di Guglielmo Vicario rappresenta oggi un’alternativa concreta e più sostenibile rispetto a Suzuki.
La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, permettendo alla Juventus di rimandare l’investimento alla prossima stagione. Anche il Tottenham, considerando il ruolo dell’ex Empoli nel progetto tecnico, potrebbe valutare positivamente questa soluzione.
Per costi e modalità dell’operazione, dunque, Vicario sembra essere tornato il favorito per difendere la porta della Juventus nella prossima stagione.
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