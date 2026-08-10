La Juventus cerca un nuovo attaccante da affiancare a Kolo Muani: Zirkzee e Pellegrino sono i due nomi nel mirino di Spalletti.
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La Juventus continua a muoversi sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. L'obiettivo della dirigenza bianconera è quello di trovare un nuovo attaccante da affiancare a Kolo Muani, mentre il futuro di Jonathan David appare sempre più lontano da Torino.
Juventus, Zirkzee resta un'opzione
Tra i nomi presenti nella lista della Juventus c'è quello di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese, attualmente al Manchester United, avrebbe aperto alla possibilità di un ritorno in Italia dopo l'esperienza con la maglia del Bologna.
Anche il club inglese sarebbe disposto a valutare la cessione del giocatore, soprattutto davanti a una formula considerata vantaggiosa. La Juventus potrebbe quindi provare a impostare l'operazione con una soluzione sostenibile, sfruttando anche la volontà del calciatore.
Piace Pellegrino: Spalletti preferisce l'argentino
L'altro grande nome sul taccuino bianconero è Mateo Pellegrino, attaccante del Parma valutato circa 30 milioni di euro. Il profilo dell'argentino piace particolarmente a Luciano Spalletti, che lo considera più vicino alle caratteristiche del centravanti puro rispetto a Zirkzee.
L'operazione, però, non sarebbe semplice. Su Pellegrino c'è infatti il forte interesse della Fiorentina, che al momento sembra essere più avanti nella trattativa.
La Juventus dovrà dunque decidere su quale profilo puntare per completare l'attacco e affiancare a Kolo Muani un nuovo riferimento offensivo.
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