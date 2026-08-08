90’ - Triplice fischio. L'Inter conclude la tournée di Perth con una vittoria per 2-1 sulla Juventus. Decidono le reti di Dimarco e Diouf, mentre i bianconeri accorciano le distanze nel finale con Conceiçao, a segno a cinque minuti dal triplice fischio.

88'- Alajbegovic vicino al pari!. Il bosniaco riceve palla in area, leggermente spostato sulla destra, e va al tiro: conclusione non molto forte e centrale che trova la parata di Martinez.

85' – Conceiçao accorcia le distanze!! Miretti illumina in verticale per Conceiçao, che parte sul filo del fuorigioco e, una volta dentro l’area, trafigge Martinez con un destro potente e preciso.

80' – Chance per la Juve!!. Alajbegovic riceve il pallone e si inserisce in area, ma invece di concludere prova a cercare Boga, che viene anticipato dalla difesa dell’Inter. L’azione viene comunque interrotta per posizione di fuorigioco.

77' – Cambio nella Juve: Boga prende il posto di Cambiaso.

76' – Tentativo di Stankovic! Prima conclusione su punizione respinta dalla barriera, sulla ribattuta ci prova nuovamente, ma il pallone termina alto.

75' – Ammonito Rugani per un intervento falloso ai danni di Idrissou.

70' - Inter vicinissima al tris! Stankovic mette un pallone invitante in mezzo per Lavelli, che si ritrova a tu per tu con Di Gregorio, ma spreca clamorosamente calciando sopra la traversa.

69' – Calcio d’angolo per l’Inter, Di Gregorio è attento e con una buona parata di pugno riesce a respingere la minaccia.

67' – Ottimo traversone di Alajbegovic, Kolo Muani non riesce però a raggiungere il pallone per tentare il colpo di testa da una posizione favorevole.

65’- Cambi per entrambe le squadre: nell'Inter entrano Lavelli, Martinez e Bisseck, mentre la Juventus risponde con gli ingressi di Arthur, Miretti e Rugani.

63' - Raddoppio dell'Inter! Diouf firma il 2-0 nerazzurro: il giovane attaccante sfrutta una sponda di Pio Esposito, supera Cambiaso e trafigge Di Gregorio con una conclusione rasoterra che passa praticamente sotto il portiere bianconero.

61' - La Juventus prova a prendere in mano il match e aumenta la pressione, ma per il momento non riesce a creare occasioni concrete dalle parti della porta interista.

58’- Nell’Inter entrano Stankovic e Frattesi, mentre lasciano il campo Mkhitaryan e Barella. Spazio anche a Diouf, che prende il posto di Bastoni.

54' – Alajbegovic viene pescato in posizione di fuorigioco: si riparte con una punizione in favore dell’Inter.

53' – Occasione Alajbegovic!. Il suo tentativo, a metà tra conclusione e cross sul primo palo, termina rasoterra e trova la pronta risposta di Provedel.

50' – Lancio in profondità alla ricerca di Kolo Muani, costretto però ad allargarsi: il francese viene accompagnato fuori dal campo.

48' – Alajbegovic mette al centro un cross rasoterra, ma la retroguardia dell’Inter interviene e devia la sfera in calcio d’angolo.

47’- Girandola di sostituzioni per entrambe le squadre. Nella Juventus fanno il loro debutto in bianconero Kolo Muani e Alajbegovic. Entrano anche Cabal, Celik, Conceicao e Koopmeiners, mentre lasciano il terreno di gioco Douglas Luiz, Yildiz, Kelly, Kalulu e Zhegrova. Nell’Inter spazio a Carlos Augusto, che prende il posto di Dimarco, e a Zielinski, subentrato a Calhanoglu.

46’- Squadre in campo, inizia il secondo tempo di Juventus-Inter.

45' – Si chiude senza recupero il primo tempo. Le squadre rientrano negli spogliatoi con l’Inter avanti 1-0 grazie alla rete di Dimarco. Fin qui gara piuttosto equilibrata, con entrambe le formazioni che si sono affrontate a viso aperto.

44’- Bianconeri in pressione alla ricerca della rete del pareggio.

38' – Yildiz vicino al pareggio!. La Juventus recupera il pallone e Yildiz prova subito la conclusione dalla distanza. La sfera termina però larga rispetto alla porta.

37' – Douglas Luiz inventa un ottimo pallone per Cambiaso, che anziché cercare la conclusione prova a servire un compagno in area. La difesa dell’Inter interviene e devia il cross. Juventus che spreca una buona opportunità.

36' – Dimarco pericoloso. L’esterno nerazzurro prova a farsi trovare pronto sulla respinta di Di Gregorio dopo una conclusione dalla distanza, ma Kalulu è attento e riesce a chiudere.

33' – Zhegrova prova a mettere il pallone in mezzo, ma Dimarco legge bene la situazione, intercetta e allontana il pericolo.

32' – Conclusione di Calhanoglu! Il turco calcia una potente punizione da oltre 30 metri. La conclusione è centrale, Di Gregorio respinge con i pugni e manda il pallone in calcio d’angolo.

30' – Superata la mezz’ora di gioco: l’Inter resta avanti 1-0 sulla Juventus.

28' – Ci prova Bremer. Punizione di Douglas Luiz, McKennie devia di testa e serve Bremer, che però non riesce a concludere verso la porta. Provedel esce tempestivamente e anticipa il difensore brasiliano.

20' – Rete di Dimarco. Splendida iniziativa di Bonny, che supera un avversario e serve Dimarco in area. L'esterno nerazzurro calcia al volo: conclusione non potente, ma precisa e angolata, che non lascia scampo a Di Gregorio. Inter avanti 1-0.

18' – Zhegrova! Il kosovaro prova la conclusione di sinistro dalla distanza, ma Provedel è attento e blocca la sfera senza particolari difficoltà.

17' – Calhanoglu mette un pallone teso e potente in area, ma la difesa della Juve riesce a liberare e a sventare il pericolo.

16' – Locatelli interviene fallosamente su Dimarco: punizione da posizione interessante per l'Inter.

11' – Tiro di Barella. Conclusione al volo dalla distanza, sugli sviluppi del corner di Dimarco: il pallone termina di poco fuori.

9' – La Juventus costruisce un’azione prolungata e arriva al cross con Kalulu, ma Provedel blocca senza difficoltà.

8' – Splendida giocata di Yildiz, che manda in profondità Cambiaso. La difesa nerazzurra, però, interviene tempestivamente e interrompe l’azione.

4' – Corner battuto da Douglas Luiz, Provedel blocca senza difficoltà.

3' – Zhegrova mette la palla in area su punizione, Bonny interviene e la devia in calcio d’angolo.

2' – La Juventus gestisce il possesso, mentre l’Inter accenna a un pressing piuttosto timido.

1’- Si parte!. Primo pallone del match per la Juventus.

Tutto pronto per il Derby d’Italia. La Juventus scende in campo contro l’Inter nella sfida di oggi, con i bianconeri pronti a mettersi alla prova in un confronto sempre molto atteso. Calcio d’inizio alle ore 13:00, segui la diretta scritta del match con noi !.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Zhegrova, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Bovio, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. All. Chivu