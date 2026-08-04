La Juventus ha ufficializzato una nuova operazione in uscita. Joao Mario è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina: l'esterno portoghese classe 2000 si trasferisce in viola con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027, aprendo così un nuovo capitolo della sua carriera in Serie A dopo l'esperienza della scorsa stagione con il Bologna.

Nel comunicato diffuso dal club bianconero sono stati resi noti anche i dettagli economici dell'operazione. La Fiorentina verserà alla Juventus un corrispettivo fisso di 1,8 milioni di euro per il prestito, importo che sarà corrisposto in un unico esercizio. L'accordo prevede inoltre un diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni di euro, cifra che il club viola potrà versare in tre esercizi qualora decidesse di acquisire il giocatore a titolo definitivo.

Si conclude così l'avventura di Joao Mario in bianconero. Arrivato a Torino nell'estate del 2024, il laterale portoghese ha collezionato 13 presenze tra Serie A e Champions League con la maglia della Juventus, prima del trasferimento in prestito al Bologna nella seconda parte della scorsa stagione, dove ha totalizzato 10 presenze e un gol.

Con questa operazione la Juventus continua il lavoro di alleggerimento della rosa, incassando subito una cifra dal trasferimento temporaneo del giocatore e definendo un'ulteriore uscita nel mercato estivo.

Il comunicato della Juventus

“Nuova esperienza in prestito per Joao Mario che, dopo aver giocato la seconda parte della passata annata al Bologna, passa a titolo temporaneo alla Fiorentina. Arrivato in bianconero l’estate scorsa, il ventiseienne lusitano è sceso in campo con la nostra maglia tredici volte tra Serie A e Champions League, prima di aggiungere altre dieci presenze nel nostro campionato con i rossoblu – con cui si è tolto anche la soddisfazione di segnare un gol.

Ora ad attenderlo un’altra esperienza in prestito: in bocca al lupo!”