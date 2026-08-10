La Juventus fa sul serio per Jhon Lucumí. La dirigenza bianconera vuole stringere i tempi per regalare a Luciano Spalletti il rinforzo richiesto per la difesa e la trattativa con il Bologna è entrata in una fase decisiva.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus può contare su una posizione di forza grazie alla volontà del giocatore. Tra Lucumì e il club bianconero ci sarebbe infatti già un’intesa totale per un contratto di quattro anni da circa 2,5 milioni di euro a stagione. Il centrale colombiano avrebbe inoltre respinto le altre proposte ricevute, indicando nella Juventus la sua prima scelta.

Juventus-Lucumì, il Bologna fissa il prezzo

Resta da trovare l’accordo tra i due club. Il Bologna parte da una valutazione di circa 25 milioni di euro, cifra che la Juventus considera importante ma non impossibile da raggiungere.

La prima offerta presentata dai bianconeri prevedeva 18 milioni di euro di parte fissa più 3 milioni di bonus, ma la proposta non ha convinto la società emiliana. La Juventus è quindi pronta a rilanciare e potrebbe arrivare a 20 milioni di parte fissa, ai quali aggiungere bonus facilmente raggiungibili.

La distanza tra le parti non è dunque incolmabile. La volontà del giocatore può rappresentare un fattore decisivo per favorire l’intesa definitiva e permettere alla Juventus di chiudere l'operazione.

Le prossime ore potrebbero essere determinanti. La Juventus vuole accelerare, Lucumì aspetta il via libera e Spalletti è pronto ad accogliere un nuovo elemento per la propria difesa. La trattativa con il Bologna entra nel vivo.