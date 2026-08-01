Il futuro di Federico Gatti potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il difensore bianconero è diventato il primo obiettivo del Napoli per rinforzare il reparto arretrato, superando gli altri profili valutati dal club partenopeo.

La dirigenza bianconera avrebbe già dato il proprio assenso all'operazione, che potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, formula ritenuta soddisfacente da entrambe le società.

Il Napoli punta forte su Gatti

A spingere per l'arrivo del centrale sarebbe anche Massimiliano Allegri, che ha già allenato Gatti durante la sua esperienza alla Juventus e lo considera il profilo ideale per rinforzare la difesa azzurra. Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Giovanni Manna, che conosce bene il giocatore dai tempi in bianconero.

Prima di chiudere l'operazione, però, il Napoli dovrà completare almeno una cessione nel reparto difensivo per liberare spazio in rosa. Solo dopo l'uscita di un centrale il club partenopeo potrà decidere se affondare definitivamente il colpo per Gatti, che resta uno dei principali candidati a lasciare la Juventus in questa sessione di mercato.