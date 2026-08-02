La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca del rinforzo giusto per la difesa. La priorità della dirigenza resta quella di consegnare a Luciano Spalletti un centrale di piede sinistro, profilo ritenuto fondamentale per completare il reparto in vista della nuova stagione.

Se la pista che porta a Jhon Lucumí resta ancora aperta, alla Continassa si valutano anche soluzioni alternative. Tra queste, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è Benoît Badiashile, difensore del Chelsea che piace da tempo anche ad altri club.

Il centrale francese era finito nel mirino del Napoli, che aveva già avviato i primi contatti con il Chelsea e con l'entourage del giocatore. Il momentaneo rallentamento delle operazioni degli azzurri, però, avrebbe aperto nuovi scenari, consentendo alla Juventus di inserirsi nella corsa al classe 2001.

L'asse Juventus-Chelsea può essere decisivo

A rendere ancora più interessante la situazione è il rapporto tra Juventus e Chelsea, con diversi discorsi di mercato già avviati. Un ruolo importante potrebbe averlo Jorge Mendes, protagonista di numerose operazioni internazionali.

Sul tavolo, infatti, non ci sarebbe soltanto il nome di Badiashile. I Blues seguirebbero con attenzione anche Francisco Conceiçao, che potrebbe valutare con interesse un'esperienza in Premier League.

Un eventuale dialogo tra i due club per il portoghese potrebbe favorire anche la trattativa per il difensore francese, creando un asse di mercato destinato a entrare nel vivo nelle prossime settimane. La Juventus osserva con attenzione gli sviluppi, pronta a cogliere ogni occasione per rinforzare il reparto arretrato prima della chiusura del mercato estivo.