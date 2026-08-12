La Juventus non vuole più perdere tempo e ha individuato nel reparto portieri una delle ultime caselle da sistemare prima dell’inizio della nuova stagione. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera è al lavoro per trovare rapidamente una soluzione e l’obiettivo è arrivare a una definizione già entro il prossimo weekend, così da consentire al tecnico di poter contare presto sul nuovo estremo difensore.

Suzuki resta la priorità della Juventus

La priorità assoluta per la porta resta Zion Suzuki, profilo particolarmente apprezzato dalla guida tecnica per le sue caratteristiche. Il portiere giapponese viene considerato un estremo difensore in grado di garantire affidabilità immediata, personalità ed esplosività tra i pali, qualità ritenute fondamentali per affrontare al meglio la nuova stagione.

La Juventus sta quindi facendo il massimo per assicurarsi Suzuki con la formula del prestito dal Paris Saint-Germain. Il club francese, infatti, avrebbe praticamente definito l’acquisto del giapponese dal Parma per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, facendo così del giocatore un importante investimento per il futuro.

La formula del prestito

Resta però da trovare la quadra sulla formula dell’operazione. Il prestito secco non convince fino in fondo i vertici della Juventus, che in linea generale preferirebbero puntare su giocatori di proprietà e costruire un patrimonio tecnico destinato a rimanere a Torino.

In questo caso, però, la situazione impone una valutazione differente. La necessità di sistemare rapidamente la porta potrebbe spingere la società ad accettare una soluzione temporanea pur di mettere a disposizione del tecnico un profilo di alto livello.

Contatti Torino-Parigi: ore decisive

I contatti tra Torino e Parigi sono dunque destinati a intensificarsi nelle prossime ore. La Juventus vuole evitare di arrivare a ridosso dell’inizio ufficiale della stagione con il reparto ancora incompleto e, soprattutto, senza dover ricorrere a soluzioni di ripiego.

Suzuki rimane il nome in cima alla lista e la dirigenza bianconera punta a trasformare il gradimento tecnico in un accordo concreto nel più breve tempo possibile. Le prossime ore potrebbero quindi risultare determinanti per capire se l’operazione potrà entrare definitivamente nel vivo.

L’obiettivo della Juventus è chiaro: regalare Suzuki al tecnico e sistemare definitivamente la difesa dei pali prima del via della nuova stagione. Il pressing dei bianconeri è destinato a proseguire, con la società pronta a fare uno sforzo per arrivare alla fumata bianca entro il weekend.