Il mercato offensivo della Juventus potrebbe non essersi concluso con l’arrivo di Randal Kolo Muani. In casa bianconera continua infatti a essere monitorata con grande attenzione la situazione legata a Joshua Zirkzee, uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza della Continassa.

Stando a quanto viene riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante olandese rappresenta una delle opzioni più gradite per completare il reparto offensivo e offrire allo staff tecnico una maggiore varietà di soluzioni tattiche. La Juventus cerca un elemento capace di unire qualità tecnica, struttura fisica e capacità di partecipare alla manovra offensiva.

Zirkzee, dal canto suo, avrebbe già manifestato il proprio gradimento per un possibile ritorno in Serie A. Il classe 2001 punta a rilanciarsi dopo l’esperienza al Manchester United e a ritrovare il rendimento mostrato con la maglia del Bologna.

Juventus-Zirkzee, il nodo resta la formula del trasferimento

L’ostacolo principale per il possibile approdo dell’attaccante olandese a Torino riguarda la modalità dell’operazione. La Juventus sarebbe interessata soprattutto a un trasferimento in prestito, una soluzione che consentirebbe al club di completare il reparto senza incidere pesantemente sugli investimenti immediati.

La dirigenza bianconera attende quindi segnali dal Manchester United. Qualora il club inglese dovesse aprire alla formula del prestito, la Juventus sarebbe pronta a intensificare i contatti per provare a regalare ai propri tifosi un altro rinforzo di livello in attacco.