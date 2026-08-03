Giornata speciale in casa Juventus. Fabio Miretti compie oggi 23 anni e il club bianconero ha voluto celebrare il centrocampista attraverso un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Il messaggio della Juventus

“Il centrocampista nato a Pinerolo ha vestito sin da giovanissimo la maglia della Juventus: arrivato in bianconero nel 2011, quando aveva soltanto otto anni, Fabio ha sempre trovato il modo di far venir fuori le sue qualità sin dai tempi delle Giovanili, riuscendo nel corso delle stagioni a ritagliarsi un posto anche in Prima Squadra. Un sogno diventato realtà l'8 dicembre 2021 - giornata in cui fece il suo esordio in Champions League contro il Malmö - dando il via alla sua carriera da professionista.

Complessivamente con la Juventus ha raccolto in questi anni 106 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno tre gol e fornendo anche otto assist.

Una stagione iniziata con il piede giusto e con il gol in amichevole contro lo Standard Liegi e un compleanno speciale per lui, impegnato come tutto il resto della squadra nel Summer Tour bianconero prima a Hong Kong e poi a Perth.

Tanti auguri, Fabio!”