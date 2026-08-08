Andrea Cambiaso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro l’Inter. L’esterno della Juventus ha affrontato diversi temi, dalla sfida contro i nerazzurri al rapporto con Luciano Spalletti, passando per le voci di mercato e il bilancio della passata stagione. Di seguito le sue parole.

Juventus-Inter, Cambiaso: “Partite sempre affascinanti”

Sulla sfida contro l’Inter, Cambiaso non ha dubbi sull’importanza dell’appuntamento, nonostante si tratti di un’amichevole:

“È sempre affascinante giocare queste partite qua, perché sono partite bellissime. Ci sarà agonismo anche se è un’amichevole. Noi daremo sicuramente il massimo e vediamo domani”.

L'impatto di Spalletti

L’esterno bianconero ha poi parlato del lavoro svolto finora con Luciano Spalletti, sottolineando i progressi della squadra e la crescente sintonia con le idee del nuovo allenatore:

“Più passa il tempo e più diventiamo simili alle idee di calcio di Spalletti. È bello lavorare con lui soprattutto subito da inizio stagione. Stiamo lavorando bene nonostante i viaggi e tutto il resto. Siamo entusiasti di lavorare con lui”.

Le voci di mercato

Inevitabile anche una domanda sulle indiscrezioni di mercato che lo hanno coinvolto durante l’estate. Cambiaso ha ribadito con chiarezza la propria volontà di concentrarsi sulla Juventus:

“Ogni estate ogni giocatore viene tirato in mezzo su notizie di mercato. Questo fa parte del mondo del calcio e tutti noi siamo abituati. Io sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Juventus, sono contento di essere qua e sono concentrato qui”.

Il ruolo sulla fascia destra

Cambiaso si è detto inoltre disponibile a giocare in qualsiasi posizione venga richiesta da Spalletti, ricordando anche le esperienze vissute sulla corsia destra:

“A me piace qualsiasi ruolo. Il primo anno con Allegri ho giocato a destra e anche in Nazionale, non ci sono problemi. Cerco di dare sempre il massimo in ogni zona del campo dove mi vuole fare giocare il mister”.

Il finale della scorsa stagione

Infine, Cambiaso ha guardato alla passata annata, invitando la squadra a trasformare la delusione per il finale di stagione in una motivazione in più per il nuovo percorso:

“Per come è finita è da dimenticare. Quello che abbiamo fatto l’anno scorso, che non è bastato, può essere utile in vista di quest’anno per lavorare e spingere sempre di più. Dobbiamo portarci dietro questo e lavorare per fare meglio”.