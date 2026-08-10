In casa Juventus il mercato non riguarda soltanto i possibili nuovi acquisti. Le uscite, infatti, rappresentano un passaggio fondamentale per permettere alla dirigenza bianconera di finanziare i restanti colpi in entrata e completare così la rosa. Tra i giocatori che potrebbero salutare Torino nelle prossime settimane c’è anche Nico Gonzalez.

La sua cessione può finanziare il mercato della Juventus

L’argentino potrebbe garantire una cifra importante alle casse bianconere, anche se la sua eventuale cessione non dovrebbe tradursi in una plusvalenza. La Juventus, in ogni caso, è al lavoro per individuare la soluzione migliore, valutando sia l’aspetto economico sia quello legato alla sistemazione del giocatore.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’entourage di Nico Gonzalez avrebbe sondato il terreno anche in Serie A, proponendo il giocatore sia alla Roma sia all’Inter. Entrambe le società, però, avrebbero risposto negativamente, facendo tramontare almeno per il momento la possibilità di un trasferimento in Italia.

Atletico Madrid in pressing

La pista più concreta sembra quindi essere quella che conduce in Spagna, con l’Atletico Madrid che continua a rappresentare una possibile destinazione per l’attaccante argentino. I Colchoneros, tuttavia, non sarebbero intenzionati ad assecondare la richiesta iniziale della Juventus, fissata intorno ai 25 milioni di euro.

La distanza tra domanda e offerta esiste, ma non sembra essere tale da rendere impossibile la trattativa. La sensazione è infatti che le parti possano trovare un punto d’incontro intorno ai 18 milioni di euro. Una cifra che potrebbe convincere l’Atletico Madrid a intensificare i contatti e provare a chiudere l’operazione.