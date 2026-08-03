Randal Kolo Muani ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo il ritorno alla Juventus, raccontando le emozioni vissute e spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a vestire nuovamente la maglia bianconera. Di seguito le sue parole

L'attaccante francese ha espresso tutta la sua soddisfazione per il trasferimento: “Finalmente ce l'ho fatta, sono felicissimo e mi sento sollevato. Desideravo tornare da tanto tempo e ora quel momento è arrivato. Credo che la mia storia con la Juventus non sia ancora finita: volevo completare ciò che avevo iniziato e continuare a scrivere questa bellissima avventura”,

Kolo Muani ha poi spiegato perché la scelta di tornare a Torino sia stata naturale: “La Juventus mi ha accolto come una famiglia. Ho sentito fin da subito l'affetto dei tifosi e del club, e voglio ricambiare tutto questo sul campo. Per me tornare qui è stata una scelta logica”.

Il francese ha rivelato di aver cercato il ritorno in ogni finestra di mercato: “In ogni sessione di mercato ho provato a tornare. Per me era naturale scegliere ancora la Juventus, segnare per questo club e regalare soddisfazioni ai tifosi”.

Infine, Kolo Muani ha parlato degli obiettivi con cui si ripresenta in bianconero: “La Juventus ritrova un giocatore con ancora più fame di segnare, di mettersi in mostra e, soprattutto, di conquistare trofei”.