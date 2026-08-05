90+4’ FINISCE QUI!! –Buona prestazione per la Juventus che si impone sul Chelsea con il risultato di 1-0. A decidere il match è una grande rete di Edon Zhegrova.

90’ CORNER PER LA JUVE – Buona discesa di Kenan Yildiz, che si guadagna così un prezioso calcio d’angolo.

89’ IL QUARTO UOMO SEGNALA QUATTO MINUTI DI RECUPERO.

87′ BIANCONERI IN GESTIONE – Si chiude bene la Juventus in questi ultimi minuti di gara.

83’ SANZIONE PER I BLUES –Cartellino giallo per Lavia.

82’ CONCLUSIONE CHELSEA – Estevao ci prova con una punizione, attento Perin che blocca la sfera.

80’ AMMONITO BREMER – Il direttore di gara ammonisce il brasiliano per gioco pericoloso.

75′ FORZE FRESCHE PER I BIANCONERI – Dentro Rugani, Arthur e Durmisi. Escono dal terreno di gioco Gatti, David, Owusu.

71’ GIALLO PER GATTI – Il difensore bianconero viene sanzionato per aver trattenuto Jackson.

69′ RETEEEEEE DI ZHEGROVA!!!! – La Juventus passa in vantaggio con una prodezza di Zhegrova. L’azione nasce dai piedi di Celik, che serve in mezzo Yildiz. Il talento turco scarica per Zhegrova, che dal limite dell’area lascia partire un magnifico sinistro a giro che si insacca all’incrocio dei pali.

66’ CAMBIA IL CHELSEA – Xabi Alonso decide di effettuare sette sostituzioni.

63’ SOSTITUZIONI PER LA JUVE – Dentro Yildiz e Cabal, fuori Miretti e Kalulu.

62’ SECONDO GIALLO DEL MATCH – Viene sanzionato Caicedo.

58′ PRIMO GIALLO DELLA GARA – Intervento in ritardo di Douglas Luiz costretto a fermare la ripartenza di Nicolas Jackson con un fallo tattico. Il direttore di gara estrae il cartellino giallo.

51′ AFFONDO PALESTRA – L’esterno italiano continua a creare problemi sulla corsia: nuova progressione palla al piede e difensori bianconeri costretti a inseguirlo. Arrivato davanti a Perin, però, non trova la giusta precisione nella conclusione e il portiere della Juventus blocca in due tempi.

48′ OCCASIONE PALESTRA – Nicolas Jackson accelera e attacca lo spazio, poi serve Palestra all’interno dell’area. Il classe italiano prova la conclusione immediata, ma Perin è reattivo e neutralizza il tentativo.

48’ CAMBIA ANCHE IL CHELSEA - Dentro Jackson e Estevao, fuori Geovany e Welbeck.

47’ CAMBI PER MISTER SPALLETTI - Entrano in campo Bremer, Perin, Zhegrova per Locatelli, Di Gregorio e Boga. Dentro anche Owusu e David per Milik e Miretti.

46’ SQUADRE IN CAMPO - Inizia il secondo tempo di Chelsea-Juventus.

45+4’ TERMINA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO - I bianconeri chiudono un buon primo tempo, creando le occasioni migliori nel finale con Boga e con un tiro dalla distanza di Milik.

44’ SARANNO 4 I MINUTI DI RECUPERO

41′ BOGA CI RIPROVA – L'esterno dell'Atalanta è cresciuto nel finale di primo tempo dopo aver limitato a lungo le iniziative di Palestra. Salta il diretto avversario con una bella giocata e mette un cross teso a mezza altezza, ma Sanchez è ben piazzato e blocca senza difficoltà.

37′ BOGA CREA SCOMPIGLIO – Boga rientra e pennella un traversone dalla fascia sinistra. Sanchez valuta male l'uscita e riesce solo a respingere con i pugni, lasciando il pallone in area. Cambiaso rimette subito in mezzo, ma né Miretti né Douglas Luiz riescono ad arrivare sulla sfera.

32' CHELSEA PERICOLOSO - Joao Pedro serve Quenda al limite, la conclusione viene deviata in corner.

29′ DI GREGORIO ATTENTO – L’estremo difensore della Juventus si oppone al colpo di testa di Joao Pedro e neutralizza la conclusione, trattenendo il pallone senza difficoltà.

26′ BOGA SI INSERISCE IN PROFONDITÀ – L’attaccante ivoriano sorprende Palestra alle spalle, ma il suggerimento verticale è troppo lungo per raggiungerlo. La sfera termina tra i piedi di Mendy.

21′ CHE INTERVENTO DI KELLY – Palestra supera nettamente Celik nell’uno contro uno e prova a mettere in mezzo un pallone rasoterra per Welbeck, ma una chiusura in scivolata decisiva di Kelly evita il pericolo.

20′ JUVENTUS A UN PASSO DAL GOL – Kelly vede il movimento e serve Cambiaso con un lancio preciso. L’esterno entra in area e scarica un cross arretrato per Miretti, che prova la conclusione di prima intenzione: il pallone termina fuori di pochissimo.

16′ DOUGLAS LUIZ PROTAGONISTA – Il centrocampista brasiliano interviene due volte in maniera determinante, fermando le iniziative offensive di Palestra con altrettante chiusure puntuali e impeccabili.

13′ QUENDA CI RIPROVA – Il giovane classe 2007 riceve palla, si accentra e prova il tiro con il mancino, ma la conclusione termina alta senza impensierire Di Gregorio.

12′ OCCASIONE CHELSEA – Quenda mette un cross in area, Welbeck prova a colpire di testa ma la palla finisce fuori. Prima opportunità per i Blues di Xabi Alonso.

6′ CAMBIASO SI DIVORA IL VANTAGGIO – Occasione clamorosa per la Juventus: splendida apertura di Fabio Miretti che pesca Cambiaso libero sull’out di destra. L’esterno bianconero arriva alla conclusione, ma non riesce a trovare né la giusta angolazione né la forza necessaria.

4′ PALESTRA CI PROVA – L’italiano avanza con forza e decisione, tentando il dribbling al limite dell’area per arrivare alla conclusione. La difesa della Juventus è attenta e chiude bene.

2′ BOGA SUBITO PERICOLOSO – Kelly cerca la profondità con un lancio in avanti, Palestra sembra favorito ma si inceppa con il pallone tra i piedi. Boga prova ad approfittarne, ma l’ex Atalanta spazza via la minaccia.

1′ FISCHIO D’INIZIO – Primo pallone giocato: parte la sfida tra Blues e bianconeri.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Boga, Miretti, Cambiaso; Milik. All. Spalletti

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Adarabioyo, Fofana, Hato; Jazuli, Caicedo; Geovani, Welbeck, Gittens; Pedro. All. Xabi Alonso

La Juventus torna in campo per un appuntamento di grande prestigio. Oggi i bianconeri affrontano il Chelsea in un’amichevole internazionale che rappresenta un banco di prova importante nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione. Una sfida dal sapore europeo, utile alla squadra per mettere minuti nelle gambe e valutare il lavoro svolto durante la preparazione. Calcio d’inizio alle ore 13:30, segui la diretta testuale del match sul nostro sito!.