90’- Triplice fischio. Un gol per tempo e la Juventus supera il Palermo con un netto 2-0, chiudendo nel migliore dei modi la tournée estiva. A sbloccare la partita è Yildiz, autore del vantaggio bianconero nella prima frazione. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato da Milik, che mette al sicuro il risultato e consegna alla squadra un’altra vittoria nel precampionato.

La Juve conferma così il buon momento di forma e allunga la striscia positiva delle amichevoli estive. Una prestazione solida e concreta, con i bianconeri capaci di gestire il vantaggio e trovare il colpo decisivo nella ripresa. Si chiude quindi con un altro successo la tournée, un risultato che dà fiducia in vista dei prossimi impegni ufficiali

89’- Grande intervento di Perin. Le Douaron calcia a botta sicura, ma trova sulla sua strada un super Perin: riflesso pazzesco e gol negato.

88’- Chance Palermo. Conclusione ravvicinata di Strefezza, Perin attento e respinge.

86’- Reteeeeeeee!! Milk sigla il 2-0 per la Juventus. L’attaccante riceve sulla trequarti, si libera della marcatura e dal centro dell’area trova la conclusione vincente.

83’- Milik spedisce la palla in rete, ma è in posizione di offside. Il polacco viene servito in area e batte il portiere, ma la sua posizione è irregolare: al momento del passaggio era già oltre la linea difensiva rosanero.

78’- Vavassori ci prova! Conclusione dalla distanza insidiosa dell’attaccante del Palermo: Perin è attento e blocca il pallone in due tempi.

76’ - Sostituzione per i rosanero. Joronen non riesce a proseguire dopo lo scontro con Zhegrova: necessario l’intervento dello staff medico, il portiere lascia il campo. Al suo posto entra Fortin.

75’- Bianconeri alla ricerca del raddoppio. Lancio in profondità per Zhegrova, ma Joronen legge bene la traiettoria e riesce ad anticipare l’attaccante, deviando il pallone in calcio d’angolo.

73’- Altra sostituzione per i bianconeri: Koopmeiners lascia il campo, al suo posto entra Arthur.

67’- Buona discesa di Celik. Ancora una percussione sulla destra dell’esterno turco, che prova a mettere il pallone in mezzo: la difesa del Palermo chiude e devia in corner.

63’- Occasione Juve. Boga, appena entrato, si accentra e prova la conclusione a giro dal limite dell’area: il portiere del Palermo si oppone e respinge.

61’- Arrivano numerosi cambi. Nel Palermo entrano Barba per Ceccaroni, Palumbo per Hernani, Le Douaron per Pohjanpalo, Vavassori per Johnsen e Peda per Magnani. Nella Juventus spazio invece a Milik per Kolo Muani, Cambiaso per McKennie, Boga per Yildiz e Miretti per Alajbegovic.

58’- Kolo Muani non trova la porta. L’attaccante bianconero calcia da buona posizione, ma la conclusione è troppo alta e termina sopra la traversa.

55’- Altra occasione per Kolo Muani, servito splendidamente in area da Alajbegovic: l’attaccante bianconero prova la conclusione, ma la sua mira è imprecisa e il pallone termina alto sopra la traversa.

53’- Joronen salva tutto. Kolo Muani si ritrova solo davanti alla porta, ma l’estremo difensore del Palermo legge perfettamente l’azione e gli sbarra la strada con un’uscita provvidenziale.

46’- Inizia il secondo tempo. Tre cambi per la Juve: entrano Locatelli, Zhegrova e Rugani, escono Douglas Luiz, Conceiçao e Gatti.

45’ -Termina la prima frazione di gioco. Yildiz decide il primo tempo con il gol del vantaggio. Juventus in controllo della gara, con i bianconeri che hanno gestito a lungo il gioco nella metà campo del Palermo.

44' - Gooooooolllllll di Yildiz!!! Celik recupera la respinta di Joronen e serve Yildiz in area: il turco controlla e batte il portiere del Palermo, firmando l'1-0.

40’- Bianconeri che continuano a gestire il pallone in attesa che il Palermo conceda spazi.

34’- Prova a farsi vedere il Palermo. I rosanero tentano di alzare il ritmo e ad affacciarsi nell'area bianconera: Pohjanpalo cerca di mettere un pallone al centro, ma la difesa della Juve respinge.

28' – Yildiz a un passo dal gol!! Sugli sviluppi del corner, il pallone arriva al turco che calcia al volo sulla respinta: conclusione che si alza di poco sopra la traversa.

26' – Coinceiçao ci riprova. Il numero 7 bianconero punta nuovamente l'area, ma viene fermato dalla chiusura di un difensore. Sarà calcio d'angolo per la Juve.

23’- Conceiçao sfiora il palo! Si accentra dalla destra, si sistema il pallone sul mancino e calcia verso la porta: conclusione che termina di poco a lato. È la prima vera chance della partita.

16’- Ci prova Conceiçao. Il portoghese si fa vedere sulla destra e mette un pallone teso verso il centro, ma la difesa del Palermo interviene in anticipo e neutralizza l'azione.

12' – Juve pericolosa!! Yildiz imbuca per Douglas Luiz, che si presenta in area ma finisce addosso a Joronen. Tutto fermo, però: il centrocampista bianconero era in fuorigioco.

10’- Ritmi bassi in questi primi minuti di gioco. La Juventus prova a far girare la palla ma il Palermo chiude bene gli spazi.

8' – Occasione per i bianconeri. Yildiz mette un pallone in area per Kolo Muani, ma la retroguardia rosanero chiude bene e spazza via.

5' – Ammonizione per la Juve. Douglas Luiz finisce sul taccuino dell’arbitro dopo un fallo a centrocampo su Segre.

1’- Si parte! Comincia Juventus-Palermo.

Juventus-Palermo, le formazioni ufficiali

Juventus (4-2-3-1): Perin; Celik, Gatti, Koopminers, Cabal; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Alajbegovic, Yildiz, Kolo Muani. All. Spalletti

Palermo (4-2-3-1): Joronen; Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Gyasi, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. All. F. Inzaghi

Juventus-Palermo, la diretta del match: formazioni ufficiali, cronaca e risultato

Tutto pronto in Australia per l’ultimo appuntamento della tournée estiva della Juventus. I bianconeri affrontano oggi il Palermo in un’amichevole che rappresenta un altro importante banco di prova in vista dell’inizio della nuova stagione.

Dopo i precedenti test estivi, la squadra bianconera torna in campo per mettere minuti nelle gambe e verificare condizione, automatismi e nuove soluzioni tattiche.

Il calcio d’inizio è fissato alle 12.00 (ora italiana).

Juventus-Palermo, le formazioni ufficiali

Juventus (4-2-3-1): Perin; Celik, Gatti, Koopminers, Cabal; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Alajbegovic, Yildiz, Kolo Muani. All. Spalletti

Palermo (4-2-3-1): Joronen; Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Gyasi, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. All. F. Inzaghi

Juventus-Palermo: canale TV e diretta streaming

Partita: Juventus-Palermo Data: martedì 11 agosto 2026 Orario: 12.00 Canali TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, NOW Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Juventus TV

Segui la diretta testuale del match con noi: dalle ore 12:00 ci saranno aggiornamenti, azioni salienti, gol e risultato finale.