La Juventus cambia strategia per completare il proprio reparto offensivo. Se inizialmente nei piani di Luciano Spalletti sembrava esserci la necessità di aggiungere un centravanti fisico, capace di garantire peso e presenza in area di rigore, gli ultimi sviluppi del mercato stanno indirizzando i bianconeri verso una soluzione differente. Il nome sempre più caldo è quello di Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United.

L’arrivo di Randal Kolo Muani, l’investimento su Kerim Alajbegovic e le diverse alternative già presenti in rosa avrebbero convinto Spalletti della possibilità di costruire un attacco senza un centravanti classico. In questo scenario, l’eventuale arrivo di Zirkzee potrebbe rappresentare il tassello ideale per completare il reparto.

Zirkzee vuole la Juventus

Dal punto di vista del giocatore, la destinazione bianconera sarebbe particolarmente gradita. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Zirkzee sarebbe disponibile a tornare in Serie A e avrebbe già aperto alla possibilità di trasferirsi alla Juventus.

Dopo due stagioni complicate al Manchester United, l’attaccante olandese potrebbe considerare Torino come l’occasione giusta per rilanciarsi e ritrovare le sensazioni mostrate durante la sua esperienza al Bologna.

A convincerlo ci sarebbe anche la possibilità di lavorare con Spalletti. Zirkzee non è infatti il classico numero nove: ama abbassarsi, partecipare alla costruzione del gioco, dialogare con i compagni e creare spazi attraverso i propri movimenti.

Caratteristiche che potrebbero sposarsi con le idee tattiche del nuovo allenatore bianconero. Proprio a Bologna l’olandese aveva mostrato la sua versione migliore, beneficiando della libertà di movimento concessagli all’interno del sistema offensivo.

Manchester United-Juventus, nodo formula

Il principale ostacolo resta ora la formula dell’operazione. Il Manchester United avrebbe aperto alla possibilità di cedere Zirkzee in prestito, ma i Red Devils vorrebbero inserire nell’accordo un obbligo di riscatto.

La Juventus, invece, preferirebbe mantenere maggiori margini di manovra, puntando su un prestito con condizioni legate all’eventuale acquisto definitivo.

La distanza tra le parti non sarebbe comunque considerata incolmabile. I due club continuano a lavorare sulla struttura dell’affare e la volontà del giocatore di trasferirsi a Torino potrebbe rappresentare un fattore decisivo.

Zirkzee-Juventus, dunque, è una pista da seguire con grande attenzione: il mercato bianconero potrebbe aver trovato il profilo giusto per completare un attacco sempre più versatile.