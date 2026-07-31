90’ FISCHIO FINALE - La Juventus supera il Nizza con il risultato di 2-0. Gara senza grandi emozioni, ma utile per Luciano Spalletti per valutare la condizione dei suoi giocatori e i movimenti della squadra in campo. A decidere la sfida sono le reti di Douglas Luiz e Oboavwoduo.

87’ GOOOOOOOL DI OBOAVWODUO! Grande giocata di Adzic, che trova un corridoio perfetto e serve Oboavwoduo a tu per tu con il portiere. L'attaccante bianconero resta freddo e non sbaglia, firmando la rete del 2-0.

80′ DOPPIO CAMBIO JUVE – Dentro Gil Puche e Licina, fuori Kelly e Durmisi.

73' DURMISI A UN PASSO DAL GOL! – Clamorosa occasione per Durmisi, che con la porta praticamente sguarnita prova a sorprendere il portiere da posizione molto defilata. Il suo tentativo termina però soltanto sull'esterno della rete.

72' CAMBIO JUVE – Mister Spalletti opera una sostituzione: entra Oboavwoduo al posto di Cambiaso.

66' NIZZA AD UN PASSO DAL GOL– Grande iniziativa di Abergel, che innesca Diop. Il numero 10 serve Clauss in area, ma la conclusione dell'esterno francese termina di pochissimo a lato, facendo correre un brivido alla difesa bianconera.

63' KELLY CI PROVA DA FUORI! – Il difensore della Juventus si coordina e calcia dalla distanza, ma il tentativo è centrale e viene bloccato senza problemi dal portiere del Nizza.

60' CAMBI JUVE – Quattro cambi per i bianconeri: dentro Cabal, Adzic, Arthur e Pinsoglio. Lasciano il campo Miretti, Locatelli, Celik e Di Gregorio.

56' ANCORA JUVE PERICOLOSA! – Cambiaso trova Durmisi in area con un ottimo suggerimento, ma la conclusione del bianconero termina a lato.

54′ OCCASIONE JOAO MARIO! – L’esterno portoghese riceve un ottimo pallone filtrante e si invola verso la porta: il suo tiro termina di poco a lato.

50' KELLY!!! JUVE PERICOLOSA! – Dagli sviluppi del calcio d’angolo svetta Kelly, che riesce a impattare il pallone di testa. La conclusione è centrale e il portiere del Nizza blocca senza problemi a terra.

48' JOAO MARIO SUBITO IN PARTITA– Buon ingresso del centrocampista bianconero: già due incursioni offensive nei primi minuti della ripresa e un calcio d’angolo conquistato.

46’ CAMBI DI SPALLETTI! – Si riparte con tre sostituzioni per la Juventus: fuori Zhegrova, Douglas Luiz e Milik, dentro Joao Mario, Koopmeiners e Durmisi.

46’ INIZIA LA SECONDA FRAZIONE DI GIOCO

FINE PRIMO TEMPO – Juventus avanti 1-0 sul Nizza all’intervallo. Bianconeri in vantaggio grazie alla rete di Douglas Luiz.

42′ INFORTUNIO NIZZA – Orakpo resta a terra dopo uno scontro di gioco con Gatti. Lo staff medico entra in campo e, dopo le cure, arriva la sostituzione: al suo posto entra Diallo.

38′ ERRORE DI GREGORIO- Il portiere della Juventus sbaglia in fase di impostazione e regala il pallone agli avversari. Diop prova ad approfittarne, ma la conclusione non crea particolari pericoli. Juventus graziata.

35′ OCCASIONE NIZZA– I francesi continuano a rendersi pericolosi: ci prova Abergel dalla distanza, ma Di Gregorio è attento e blocca senza problemi la conclusione.

32′ ANCORA ZHEGROVA PERICOLOSO– Grande recupero palla e immediata verticalizzazione per l’esterno bianconero, lanciato a tu per tu con Diouf. Zhegrova però non riesce a calciare e prova un passaggio in mezzo, poco preciso, a metà tra Locatelli e Milik. Sfuma una buona chance per la Juventus.

30′ ZHEGROVA, CHE RECUPERO! – Errore in fase di impostazione per Zhegrova, che perde un pallone pericoloso sulla trequarti. L’esterno bianconero però non molla, si sacrifica e con grande aggressività torna sull’avversario riuscendo a riconquistare il possesso.

24′ PUNIZIONE NIZZA, CLAUSS ALTO – Occasione per i francesi su calcio piazzato dal limite dell’area. Si incarica della battuta Clauss, ma la conclusione termina sopra la traversa senza impensierire la Juventus.

22′ IL NIZZA PREME – I francesi aumentano il ritmo e gestiscono il possesso con personalità, mantenendo il controllo della gara. La Juventus resta compatta, ordinata e attenta in fase difensiva, pronta a ripartire.

18′ CI PROVA IL NIZZA – Bella iniziativa sulla sinistra di Xavier Mandza, che si inserisce bene e mette un pallone in area. Attenta però la difesa bianconera: Cambiaso recupera e allontana il pericolo.

14′ ERRORE MIRETTI – Il centrocampista bianconero sbaglia un appoggio in area di rigore, ma è bravo Gatti a rimediare e a chiudere l’azione offensiva del Nizza.

10′ GOOOOOOL DELLA JUVENTUS! – Douglas Luiz ruba palla con un pressing vincente e batte Diouf con una conclusione precisa. Bianconeri in vantaggio!

9′ NIZZA PERICOLOSO - Il Nizza prova ad affacciarsi in avanti: Koutoune si inserisce in area di rigore, ma Douglas Luiz è bravo a chiudere e a fermare l’azione.

6′ CI PROVA MIRETTI – Occasione per i bianconeri: bella palla di Celik per Miretti, la girata di testa termina fuori di poco.

INIZIA LA SFIDA! – È iniziata la gara tra Juventus e Nizza.

Dopo il pareggio con il Basilea e la vittoria sullo Standard Liegi, la Juventus affronta il Nizza nella terza amichevole estiva pre-campionato. I bianconeri scendono in campo oggi alle 18 per affrontare la squadra francese prima della partenza per la tournée in Asia.

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Le formazioni ufficiali

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Celik, Gatti, Kelly, Kalulu; Douglas Luiz, Locatelli; Zhegrova, Miretti, Cambiaso; Milik. Allenatore: Spalletti.

Nizza (3-4-2-1): Boulhendi; Camara A., Bouard, Abergel; Clauss, Camara I., Cho, Bard; Alabi, Coulibaly; Diallo. Allenatore: Haise.