La Juventus e Adidas hanno presentato ufficialmente il nuovo Third Kit per la stagione 2026/2027. La nuova divisa si distingue per un’estetica moderna e di forte impatto, con l’obiettivo di unire la tradizione del club bianconero alle influenze della cultura streetwear contemporanea.

Il concept della maglia prende ispirazione direttamente dal significato originale del nome Juventus, derivato dal latino iuventus, ovvero “gioventù”. Da qui nasce il manifesto “We Are Youth. Since 1897”, un messaggio che celebra l’energia, la passione e lo spirito innovativo delle nuove generazioni.

Il nuovo Third Kit rappresenta così il punto d’incontro tra l’eccellenza tecnica firmata Adidas e lo stile di chi vive il calcio a 360 gradi, dentro e fuori dal campo. Una divisa pensata per raccontare l’identità juventina attraverso un linguaggio contemporaneo, mantenendo però saldo il legame con le proprie radici storiche