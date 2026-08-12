È sempre più delicata la situazione di Jonathan David in casa Juventus. L’attaccante canadese, arrivato a Torino soltanto un anno fa, avrebbe manifestato la volontà di restare in bianconero, convinto di poter riscattare una prima stagione al di sotto delle aspettative e rispettare il contratto.

La posizione della dirigenza, però, sarebbe diametralmente opposta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i vertici della Vecchia Signora starebbero spingendo il giocatore verso una cessione prima della chiusura della sessione estiva di mercato.

David sempre più ai margini

A confermare le difficoltà del momento sono anche le scelte sul campo. David non è stato impiegato nell’ultima amichevole contro il Palermo, rimanendo in panchina per tutta la gara. Una situazione che potrebbe ripetersi anche nel prossimo test in famiglia contro la Juventus Next Gen.

Segnali che sembrano indicare come il canadese non rientri più tra le prime scelte per il nuovo attacco bianconero.

La cessione per arrivare a Zirkzee

La Juventus sarebbe intenzionata a valutare qualsiasi soluzione per David, compreso un prestito, con un duplice obiettivo: alleggerire il monte ingaggi e creare spazio, sia economico sia tattico, per un nuovo innesto offensivo.

In questo scenario torna centrale il nome di Joshua Zirkzee, individuato come obiettivo prioritario per completare il reparto a disposizione di Luciano Spalletti. L’attaccante del Manchester United potrebbe arrivare a Torino con la formula del prestito.

La partenza di David rappresenterebbe dunque uno snodo fondamentale del mercato juventino: il canadese vuole restare, la società spinge per l’addio. Un vero e proprio braccio di ferro che potrebbe risolversi nelle prossime settimane.