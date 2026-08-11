Al termine dell’amichevole vinta 2-0 dalla Juventus contro il Palermo, Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla settimana trascorsa dai bianconeri a Perth, in Australia, e sugli obiettivi in vista della nuova stagione.

Il centrocampista della Juventus ha sottolineato l’importanza dell’esperienza australiana, caratterizzata dall’entusiasmo dei numerosi tifosi bianconeri presenti, prima di indicare chiaramente il principale obiettivo della squadra per la prossima annata.

“Vogliamo tornare in Champions League”

“È stato importante per noi giocare qui, con tanti tifosi bianconeri che ci sono in Australia. Questa settimana per noi è stata davvero un piacere e ringraziamo tutti per l’accoglienza. Adesso iniziamo una nuova stagione, con l’obiettivo di tornare in Champions League l’anno prossimo, perché è quello che i nostri tifosi meritano”.

Parole chiare, dunque, quelle di Locatelli: dopo l’esperienza vissuta in Australia, la Juventus guarda già alla prossima stagione con la volontà di ripartire con ambizione e riconquistare un posto nella massima competizione europea.