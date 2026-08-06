Dietro l’arrivo di Kerim Alajbegovic alla Juventus ci sarebbe anche il prezioso consiglio di Miralem Pjanic. L’ex centrocampista bianconero, che mantiene un rapporto speciale con il giovane talento bosniaco e con la sua famiglia, avrebbe avuto un ruolo importante nella scelta del classe 2008.

Pjanic, però, ha voluto sottolineare come la decisione finale sia stata esclusivamente del giocatore e della Juventus. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex regista ha spiegato: “Sono amico di Kerim e della sua famiglia. Non sono un agente, ho semplicemente espresso il mio parere. Alla fine la scelta è stata loro. Aveva tante richieste, anche economicamente più importanti, ma la Juventus resta la Juventus”.

“Alajbegovic ha qualità da grande giocatore”

“Mi piace il suo mix tra spensieratezza e freddezza. Quando vede la porta non ci pensa due volte: ha un tiro secco e preciso e riesce sempre a creare qualcosa”, ha raccontato Pjanic.

Il consiglio di Pjanic: “Ascoltare Spalletti e divertirsi”

Tra i suggerimenti più importanti dati da Pjanic ad Alajbegovic c’è quello legato al lavoro con Luciano Spalletti.

“Gli ho detto di pensare solo a mettersi le scarpe, ascoltare Spalletti e divertirsi. Alla Juventus troverà tutto quello che serve per crescere.

Spalletti è straordinario. Per un ragazzo come Kerim avere un maestro così è una fortuna”.

L’ex bianconero ha poi parlato anche del possibile futuro legame tecnico con Kenan Yildiz: “Parlano la stessa lingua calcistica. I giocatori di qualità si trovano naturalmente. Sono convinto che possano formare una coppia molto importante”.