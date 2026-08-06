La Juventus non ha ancora chiuso il proprio mercato in entrata. La dirigenza bianconera continua infatti a monitorare diverse opportunità per rinforzare il reparto offensivo, considerato uno dei settori su cui intervenire prima della chiusura della finestra estiva. Tra i profili che restano sul taccuino c'è quello di Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United molto apprezzato da Luciano Spalletti.

Zirkzee piace a Spalletti, ma lo United fissa le condizioni

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione resta quello di Joshua Zirkzee, profilo che piace molto a Spalletti per caratteristiche tecniche e capacità di legare il gioco. L'attaccante olandese rappresenterebbe un rinforzo ideale per completare il reparto avanzato, ma la trattativa con il Manchester United si preannuncia tutt'altro che semplice.

A fare il punto sulla situazione è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto, che ha spiegato come il giocatore abbia già dato la propria disponibilità a un eventuale trasferimento in bianconero. Un'apertura importante che, però, non basta a sbloccare l'operazione.

La richiesta dei Red Devils

L'ostacolo principale riguarda infatti la formula del trasferimento. Secondo Moretto, il Manchester United è disposto a lasciar partire Zirkzee, ma con condizioni ben precise: il club inglese preferisce una cessione a titolo definitivo e, qualora accettasse un prestito, pretenderebbe l'inserimento di un obbligo di riscatto.

La Juventus, invece, starebbe valutando un'operazione inizialmente in prestito per gestire al meglio le risorse economiche disponibili. Le parti continueranno a confrontarsi nei prossimi giorni, con la dirigenza bianconera che proverà a trovare una formula in grado di soddisfare le richieste dello United senza compromettere la propria strategia di mercato.