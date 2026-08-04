Il futuro di Jonathan David continua a tenere banco in casa Juventus. L’attaccante canadese classe 2000, arrivato a Torino con grandi aspettative, non avrebbe intenzione di lasciare il club bianconero nonostante la società lo consideri tra i possibili sacrificabili in questa finestra di mercato.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il centravanti avrebbe attirato l’interesse dell’Olympique Marsiglia, pronto a valutare un possibile trasferimento. La proposta del club francese, però, non avrebbe convinto il giocatore, che sembrerebbe intenzionato a declinare l’offerta e proseguire la sua esperienza con la maglia della Juventus.

David avrebbe infatti voglia di riscatto e sarebbe convinto di poter dimostrare il proprio valore sotto la guida di Luciano Spalletti.

La Juventus valuta la cessione

La posizione del club resta comunque da monitorare. La Juventus avrebbe valutato la possibilità di una cessione per motivi tecnici ed economici, ma trovare una soluzione non appare semplice.

Oltre alla volontà del giocatore di rimanere a Torino, a complicare eventuali trattative ci sarebbe anche l’elevato ingaggio percepito dall’attaccante, un aspetto che potrebbe limitare il numero di squadre interessate.

David può diventare una risorsa?

La situazione del reparto offensivo potrebbe giocare un ruolo decisivo. Con un numero ristretto di attaccanti a disposizione, la Juventus potrebbe essere chiamata a puntare ancora su Jonathan David, trasformando una possibile cessione in una nuova opportunità per il canadese.

Il classe 2000 vuole sfruttare questa occasione per rilanciarsi e dimostrare di poter essere un protagonista del progetto bianconero. Le prossime settimane di mercato saranno decisive per capire quale sarà il suo futuro, ma al momento la volontà del giocatore sembra chiara: restare alla Juventus e giocarsi le proprie carte.