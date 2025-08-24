Cristiano Passa

Verona-Juventus: le formazioni ufficiali: rientra Cambiaso. Out McKennie
La squadra bianconera scende in campo nella partita valida per la quarta giornata del campionato di serie a
La squadra bianconera scende in campo nella partita valida per la quarta giornata del campionato di serie a
La Juve scende in campo tra le mura dell'Allianz Stadium contro l'Inter. Match valido per la terza giornata di Serie A
La squadra under 21 bianconera ha fatto il suo esordio nel torneo con una vittoria contro il Leicester
Ultime partite ieri sera per i giocatori della Juventus che ancora dovevano fare ritorno a Torino
La squadra bianconera ospiterà alla ripresa l'inter nella partita valida per la terza giornata del campionato di serie A
La calciatrice ha prolungato l'accordo in essere che la lega alla società bianconera per tre anni aggiuntivi
La società bianconera ha inaugurato un nuovo spazio all'interno del museo dove è stato allestito il nuovo percorso
a Juventus vuole prolungare il contratto del giocatore turco per adeguargli lo stipendio e per blindarlo
L'ex giocatore delle due squadre ha parlato della sfida che le vedrà di fronte sabato alla ripresa del campionato
Anche quest anno la squadra bianconera ha ricordato i due giovani calciatori scomparsi tragicamente
Molti i calciatori bianconeri ancora impegnati con le rispettive selezioni nazionali
La squadra si ritroverà all'inizio della settimana prossima per iniziare a preparare la sfida contro l'inter
Il calciatore sembra ornai essersi lasciato a pieno l'infortunio alle spalle ed è pronto a rientrare in gruppo
I giocatori bianconeri che scenderanno in campo questa sera con le rispettive Nazionali per le qualificazioni
La calciatrice della Juventus Women è stata premiata in qualità di capocannoniere della stagione appena passata
Iniziano gli impegni delle nazionali per le qualificazioni ai prossimi impegni europei e mondiali
La nuova calciatrice bianconera ha parlato rilasciando le sue prime dichiarazioni da giocatrice della Juventus
L'ex attaccante della Juventus ha parlato del suo passato in bianconero e del suo rapporto con i colori della Vecchia Signora
Il club bianconero ha voluto ricordare il suo ex giocatore nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa
La squadra bianconera ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla prossima Champions League
La squadra continua ad allenarsi al centro sportivo anche durante la pausa per le nazionali senza molti giocatori
Il campionato si è fermato dopo due giornate per lasciare il posto alle partite delle Nazionali
Si è concluso ieri il calciomercato, ed optare ai movimenti in entrata la Juventus ha fatto registrare anche alcune operazioni in uscita. Non tutte hanno riguardato la prima squadra, come dimostrato…
Prenderà il via con l'inizio del campionato la sperimentazione del Football Video Support per il torneo femminile
Il calciatore uruguaiano lascia la Juventus in prestito per trasferirsi in Spagna con diritto di riscatto
Il calciatore argentino è passato nell'ultimo giorno di mercato all'Atletico Madrid lasciando Torino dopo un anno
Il nuovo acquisto della Juventus ha parlato nel giorno del suo acquisto durante le visite al J Medical
Il tecnico della Juventus ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro il Parma nella prima giornata
La squadra bianconera scende in campo nella prima giornata del campionato italiano di Serie A tra le mura amiche dello Stadium
La squadra bianconera scende in campo per la prima giornata del campionato italiano di Serie A