Juventus, no per Miretti al Napoli? Dai partenopei va Barido C. Passa Cristiano Passa 2 settembre - 19:00 2 settembre

Si è concluso ieri il calciomercato, ed optare ai movimenti in entrata la Juventus ha fatto registrare anche alcune operazioni in uscita. Non tutte hanno riguardato la prima squadra, come dimostrato…