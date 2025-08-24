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Cristiano Passa

Redattore

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio da sempre. Amante della Serie A, della Premier League e di questo sport in generale.

hall of fame juve

La Juventus inaugura la sua Hall of Fame

C. Passa

La società bianconera ha inaugurato un nuovo spazio all'interno del museo dove è stato allestito il nuovo percorso

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Cabal verso il rientro in gruppo

C. Passa

Il calciatore sembra ornai essersi lasciato a pieno l'infortunio alle spalle ed è pronto a rientrare in gruppo

Scirea

La Juventus ricorda Gaetano Scirea

C. Passa

Il club bianconero ha voluto ricordare il suo ex giocatore nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa

barido

Juventus, no per Miretti al Napoli? Dai partenopei va Barido

C. Passa

Si è concluso ieri il calciomercato, ed optare ai movimenti in entrata la Juventus ha fatto registrare anche alcune operazioni in uscita. Non tutte hanno riguardato la prima squadra, come dimostrato…