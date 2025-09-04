Cristiana Girelli premiata come capocannoniere
Cristiana Girelli premiata come capocannoniere della scorsa stagione

Cristiano Passa
4 Settembre, 19:00
La calciatrice della Juventus Women è stata premiata in qualità di capocannoniere della stagione appena passata

L’attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli ha ricevuto il premio come capocannoniere dello scorso campionato.

“La stagione 2025/2026 di Cristiana Girelli è iniziata esattamente come si era conclusa quella precedente: segnando.
Cristiana è stata protagonista di una doppietta nell’ultima gara ufficiale della scorsa annata – in finale di Coppa Italia contro la Roma – e il 22 agosto, nel primo impegno con punti in palio della nuova stagione ha aperto le marcature nel successo per 2-0 delle bianconere contro il Parma in occasione della prima giornata della Serie A Women’s Cup.
Quella da poco passata è stata una stagione ricca di soddisfazioni per le bianconere e, a livello personale, anche per Girelli che è stata la migliore marcatrice del massimo campionato italiano grazie alle sue diciannove reti in ventiquattro presenze. Marcature che le hanno permesso di ricevere oggi, mercoledì 3 settembre 2025, dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC) il premio di capocannoniere della scorsa Serie A, contestualmente al consueto incontro di inizio stagione organizzato dall’AIC con le rispettive squadre. A premiare la nostra numero 10 il presidente AIC, Umberto Calcagno, e la vicepresidente, nonchè leggenda bianconera, Sara Gama.” (Juventus.com)

