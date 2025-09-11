Premier League International Cup: la Juve vince all’esordio

La squadra under 21 bianconera ha fatto il suo esordio nel torneo con una vittoria contro il Leicester

Inizia bene l’avventura della Juventus Primavera nella Premier League International Cup, competizione organizzata dalla massima lega inglese che coinvolge le 16 migliori squadre della scorsa annata di Premier League 2 e 16 club Under 21 selezionati da tutta Europa. I bianconeri hanno vinto ieri la prima partita contro il Leicester, imponendosi per 1-2, ed iniziando al meglio il loro cammino in questa competizione, che per la prima volta vede la presenza di una squadra italiana.

La cronaca della partita

PRIMO TEMPO

Il match si accende sin dai primi minuti. Dopo appena due giri di orologio Amaradio cerca la via del gol su calcio piazzato, ma il suo sinistro termina alto. La risposta del Leicester è immediata: al 4’ Briggs calcia da posizione favorevole, senza però trovare lo specchio.

La Juventus cresce con il passare dei minuti. Savio, con una splendida iniziativa personale, costringe Donohue a deviare in angolo (8’), e poco dopo è Pugno a sfiorare la rete, trovando ancora il portiere avversario pronto a respingere (10’). Mister Spanò dalla panchina carica i suoi, che rispondono con personalità.

Il Leicester prova a reagire con Golding (18’) e con un cross pericoloso di Neale che per poco non si trasforma in tiro (27’), ma Scaglia e la difesa tengono bene. Al 34’ è Crapisto ad andare vicino al bersaglio con un mancino dalla distanza ben parato da Donohue. Il primo tempo, equilibrato e combattuto, si chiude sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

La ripresa comincia con la Juventus in avanti: al 49’ Savio viene atterrato in area, ma l’arbitro lascia correre. Pochi minuti dopo, i bianconeri passano meritatamente in vantaggio: bella azione sulla destra, cross di Savio e Amaradio, con un doppio tentativo, riesce a trovare la rete dell’1-0 (55’).

La gioia dura poco: il Leicester risponde subito e al 56’ Pennant insacca di mancino il gol dell’1-1. La Juventus però non si lascia abbattere, anzi. Al 62’ Pugno approfitta di un errore della retroguardia inglese e con un gran sinistro da fuori area firma il nuovo vantaggio, 2-1.

I cambi portano energie fresche in campo e la Juve amministra il risultato con lucidità. Amaradio sfiora ancora il gol con tentativo in acrobazia (69’), mentre, come era prevedibile, negli ultimi minuti le Foxes si riversano in avanti. Ma la difesa bianconera resiste con la giusta compattezza e i bianconeri portano a casa i primi tre punti nella Premier League International Cup.