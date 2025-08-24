Tudor: “Importante partire bene. Vlahovic? Vediamo..”

Il tecnico della Juventus ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro il Parma nella prima giornata

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro il Parma per 2-0 nella prima giornata di campionato.

“È stata una partita difficilissima come ci aspettavamo. Non ci aspettavamo il Parma cosi chiuso ma nell’intervallo ho detto di continuare con la pazienza che un goal sarebbe arrivato, siamo stati bravi a non subirlo. Era importante partire bene perché abbiamo visto i risultati degli altri, e non è scontato che tu vinci in casa contro una squadra che diciamo non è del tuo livello”.

“Tutti i cambi hanno fatto benissimo, queste prime partite non sono mai facili, hanno sempre un po’ di incognite, quindi veramente complimenti a tutti. Abbiamo vinto contro una squadra organizzata, d’altri tempi con un catenaccio interessante, Bremer ha salvato quasi un goal, poi davanti mano a mano la qualità esce, anche con i cambi”

“Vlahovic è concentrato, è un giocatore della Juve fa quello che deve fare, con serietà, ha fatto un mese di preparazione perfetto, tutte le partite le ha giocate bene, anche gli allenamenti; poi vediamo che succede in questa settimana che manca, abbiamo parlato, poi vediamo cosa succede. Sta facendo bene, è applicato, quello che ha fatto è un goal bellissimo, di qualità, tanta roba anche Kenan. Poi vediamo, manca poco, io accetto tutto, ho i miei pensieri, li comunico e poi la dirigenza dice l’ultima”.

“David dentro l’aria si muove alla grande, è una cosa sua ed una dote rara perché è un ragazzo che pensa, è concentrato e quando uno si muove dentro l’area è tanta roba”.