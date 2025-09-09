Nazionali: i bianconeri in campo questa sera

Molti ancora i giocatori della Juventus che saranno impegnati questa sera nell’ultima giornata di partite delle Nazionali. I calciatori da domani faranno infatti ritorno a Torino, dove inizieranno a preparare la sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadium contro l’Inter.
Gli impegni di questa sera
“Ultima giornata di appuntamenti con i bianconeri impegnati con le rispettive nazionali. Protagonisti nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 Thuram con la Francia che sfida l’Islanda, Vlahovic e Kostic con la Serbia contro l’Inghilterra, David in amichevole in Galles con il Canada e Rouhi che con la Svezia U21 sfida i pari età del Montenegro.
IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEI BIANCONERI IN NAZIONALE DI MARTEDÌ 9 SETTEMBRE
Ore 20:00 | Montenegro U21-Svezia U21 – Qualificazioni Europei 2027
Ore 20:45 | Francia-Islanda – Qualificazioni Mondiali 2026
Ore 20:45 | Serbia-Inghilterra – Qualificazioni Mondiali 2026
Ore 20:45 | Galles-Canada – Amichevole”