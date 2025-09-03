Juventus a ranghi ridotti in campo alla Continassa

La squadra continua ad allenarsi al centro sportivo anche durante la pausa per le nazionali senza molti giocatori

La Juventus ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione, vincendo le prime due partite rispettivamente contro il Parma, per 2-0, e contro il Genoa, per 0-1. Un inizio promettente, con la squadra che, dopo la pausa per le nazionali, ospiterà l’inter tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Per questo la squadra, decimata dalle convocazioni in nazionale, si sta allenando alla Continassa anche a ranghi ridotti, per continuare a migliorare la condizione.

Lavoro a ranghi ridotti

“Terzo giorno di lavoro della settimana per la Juventus, a ranghi ridotti vista l’assenza dei giocatori convocati dalle rispettive Nazionali.

I bianconeri, dopo le sessioni di lunedì e martedì, sono scesi in campo anche nella mattinata di oggi – mercoledì 3 settembre 2025 – e quella odierna è stata l’ultima seduta di questa settimana. Una seduta dedicata al lavoro atletico e a una serie di partitelle con focus sul pressing.

Il gruppo, ovviamente ancora privo dei calciatori impegnati in Nazionale, tornerà a lavorare lunedì prossimo iniziando a focalizzare l’attenzione sul Derby d’Italia, in programma sabato 13 settembre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium”. (Juventus.com)