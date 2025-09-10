Juventus: i risultati dei bianconeri in Nazionale
Home > Juve News

Juventus: i risultati dei bianconeri in Nazionale

Cristiano Passa
TORINO
10 Settembre, 19:00
Ultime partite ieri sera per i giocatori della Juventus che ancora dovevano fare ritorno a Torino

Ieri sera anche gli ultimi calciatori della Juventus con le rispettive nazionali hanno concluso i loro impegni, e sono potuti tornare a Torino, dove alla Continassa, già da oggi, hanno iniziato a preparare la sfida in programma sabato sera contro l’Inter.

I risultati delle Nazionali

Con la serata di ieri si sono chiusi gli impegni dei bianconeri con le rispettive selezioni nazionali. Erano cinque i giocatori della Juventus coinvolti nella giornata di martedì 9 settembre: successo per la Francia di Thuram, che non è sceso in campo, nel match casalingo contro l’Islanda valido per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2026; sempre match di qualificazione ma sconfitta in questo caso per Vlahovic (titolare, sostituito al minuto 70) e Kostic (schierato dall’inizio del secondo tempo) con la Serbia contro l’Inghilterra; K.O. anche la Svezia U21 di Rouhi (subentrato a dieci giri d’orologio dalla fine della prima frazione) nella sfida contro Montenegro di qualificazione agli Europei del 2027; infine successo in amichevole per David (sul rettangolo verde per 65 minuti) nell’amichevole giocata in Galles dal suo Canada. (Juventus.com)

